Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ev yangını

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Dalören köyünde çıkan yangında Abdullah Özden ve ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Dalören köyünde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Abdullah Özden ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.