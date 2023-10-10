Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte kar ve tipi etkili oldu. Yüksek kesimler ve dağın zirvesinde aralıklarla kar yağışı yaşanırken, dağcıların eşyalarını taşıyan atların tipiye yakalanması cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ağrı Dağı'nda Kar ve Tipi Etkili Oldu

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu.

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklığının düştüğü kentte, yüksek kesimler ve Ağrı Dağı'nda aralıklarla kar etkili oluyor.

4200 rakımdaki kamp alanından 2 bin rakımlık bölgeye kadar etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.

Zirve tırmanışı için bölgeye gelen dağcıların eşyalarını taşıyan atların tipiye yakalanması ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.