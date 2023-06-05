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Ağrı Dağı etekleri, mor ve beyaza büründü

Yaşam Haberleri

Iğdır sınırları içinde kalan Ağrı Dağı etekleri, mor ve beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Iğdır'da doğanın muhteşem görüntüsü göz kamaştırıyor. Ağrı Dağı eteklerinde mor ve beyaz çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ağrı Dağı etekleri, mor ve beyaza büründü

IĞDIR - Iğdır sınırları içinde kalan Ağrı Dağı etekleri, mor ve beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla diğer doğu illerinden ayrılan ve bundan dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da doğanın muhteşem görüntüsü göz kamaştırıyor. Iğdır-Ağrı il sınırında yer alan Ağrı Dağı eteklerinde mor ve beyaz çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağın etekleri boyunca uzanan çiçekler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın muhteşem görüntüsü, havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yaşam

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