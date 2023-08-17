Ağrı'da yüksek gerilim hattında çıkan yangın bir ahırı küle çevirdi
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Ağrı'da merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Özbaşı köyünde bulunan yüksek gerilim hattında çıkan yangın, hemen yanında bulunan evin ahırına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak ahır kullanılamaz hale geldi.
Ağrı'da yüksek gerilim hattında çıkan yangın bir ahırı küle çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Özbaşı köyünde bulunan yüksek gerilim hattında yangın çıktı. Çıkan yangın, hemen yanında bulunan evin ahırına sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ahır kullanılamaz hale geldi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam