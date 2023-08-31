Ağrı'da yaralı tilki yavrusu tedavi altına alındı

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından kırsalda yaralı bulunan tilki yavrusu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Ağrı'da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yolluyazı köyü yakınlarında yavru bir tilki gördü.

Ekipler, yaralı olduğunu fark ettikleri tilkiyi tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak.