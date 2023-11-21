Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan trafik uygulamasında 45 araç sürücüsüne toplamda 118 bin 391 lira para cezası verildi.

Ağrı'da yapılan trafik uygulamasında 45 araç sürücüsüne 118 bin 391 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da yapılan trafik uygulamasından 45 araç sürücüsüne 118 bin 391 lira para cezası uygulandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına yapılan trafik uygulamasında toplamda bin 943 araç ve 2 bin 587 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 25 araç sürücüsü trafikten men edilirken 45 araç sürücüsüne 118 bin 391 lira para cezası uygulandı. - AĞRI