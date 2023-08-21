Ağrı'da Sıcak Hava Nedeniyle Köylerde Tarla Yangınları

Ağrı'da etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle birçok köyde yangınlar meydana geldi. Yoncalı ve Tellisırt köyünde tarla ve otların bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına aldı.

Ağrı'da sıcak hava nedeniyle birçok köyde tarla yangınları meydana geliyor.

Ağrı'da etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle şehir merkezine bağlı birçok köyde yangınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Yoncalı ve Tellisırt köyünde de sıcak hava nedeniyle bir tarla ve otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangınları kontrol altına aldı. - AĞRI