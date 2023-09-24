Ağrı'da Köyde Ot ve Saman Yangını

Ağrı'nın Çatalipaşa köyünde kışa hazırlık amacıyla biriktirilen ot ve samanlar yangında kül oldu.

Ağrı'da köy sakinlerince kışa hazırlık amacıyla biriktirilen ot ve samanlar yandı.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Çatalipaşa köyünde kışın hayvanların beslenmesi için yığılan ot ve samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alevlerin diğer yığınlara sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahale eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerce söndürüldü, köylülerin kışa hazırlık amacıyla biriktirdiği ot ve samanlar yandı.