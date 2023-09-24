Ağrı'da Köyde Çıkan Yangında Bin 500 Balya Saman Küle Döndü

Ağrı'nın merkeze bağlı Çat köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında bin 500 balya saman küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ağrı'da bir köyde meydana gelen yangında bin 500 balya saman küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Çat köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesine üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında bin 500 balya saman küle döndü. - AĞRI