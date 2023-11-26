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Ağrı'da Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Nedeniyle Lastikçilerde Yoğunluk

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Ağrı'da kış lastiği takma zorunluluğu tarihinin yaklaşması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk devam ediyor. Karlı ve buzlu havalarda can güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği tarihinin yaklaşmasıyla, kış hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, lastikçilere akın etmeye başladı. Ceza yemek istemeyen vatandaşlar lastikçi dükkanları önünde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı'da kış lastiği takma zorunluluğu tarihinin yaklaşması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk devam ediyor.

Karlı ve buzlu havalarda can güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği tarihinin yaklaşmasıyla, kış hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, lastikçilere akın etmeye başladı. Ceza yemek istemeyen vatandaşlar lastikçi dükkanları önünde yoğunluk oluşturdu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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