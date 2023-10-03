Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Küpkıran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 04 AAJ 372 plakalı hafif ticari araç ile 09 AGE 647 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI