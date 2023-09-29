Ağrı'da Geven Balı Festivali Başladı

AĞRI'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Geven Balı Festivali' başladı. Coğrafi işaret belgesi alan 'geven balı'nın tanıtımının yapıldığı festivale katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, 'Ülkemizde 26 coğrafi işaretli bal bulunuyor. Bunlardan birisi de Ağrı Geven Balı. Türkiye genelinde arıcılığa baktığımız zaman dünyada Çin'den sonra 2'inci sırada. 2022 TÜİK verilerine baktığımızda 117 bin ton bal üretimi ile dünya piyasasında önemli sıralamalarda bulunuyoruz' dedi.

Ağrı Valiliği'nin koordinatörlüğünde Ağrı Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen 6'ncı Ağrı Geven Balı Festivali başladı. Millet bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Koç, Ağrı'nın yüz ölçümünün yarısını oluşturan yaylalarda üretilen geven balının, Türkiye'nin en kaliteli ballarının başında geldiğini belirtti. Vali Koç, 'Ağrı'mız sahip olduğu yüzölçümünün yüzde 50'si yayla ve mera alanı. Gururla ifade ediyoruz, Ağrı'mız bir tarım ve hayvancılık kenti. Şu anda kapalı mera ve yaylamız yok. Ama hayvan sayımız azalmış. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep beraber hem tarım hem hayvancılığımızda ilimizin hak ettiği yeri alması için çalışacağız. Aynı şey arıcılık içinde geçerli olacak. Belki kovan sayısında istediğimiz düzeyde değiliz. Ancak geçmişte Ağrı'ya gezginci arıcılar dışarıdan geliyordu. Ama Ağrı'mız ifade ettiğimiz gibi zengin yayla ve meralarını değerlendirmek için kollarını sıvamış. Bu gün görüyoruz kovan başı üretim miktarının fazlalığını. Buna da bakarak ne kadar verimli yaylalarımızın, meralarımızın olduğunu görebiliyoruz. Biz her zaman övünerek söylüyoruz 'Ağrı Geven Balı' bizim çok önemli bir değerimiz. İnşallah bu festivaller balımızın tanıtımının yanında birlik ve beraberliğimize de katkı sağlar? diye konuştu.

'ÇİN'DEN SONRA İKİNCİYİZ'

Arıcılığın gelişmesi için 22 yılda 1 milyar lirayı aşkın destek sağlandığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, şunları söyledi

Ülkemizde 26 coğrafi işaretli bal bulunmakta ve bunlardan biri de Ağrı Geven Balı. Türkiye genelinde arıcılığa baktığımız zaman dünyada Çin'den sonra 2'inci sıradayız. 2022 TÜİK verilerine baktığımızda 117 bin ton bal üretimi ile dünya piyasasında önemli sıralamalarda bulunuyoruz. Bakanlığımız uzun yıllardır arıcılarımıza önemli destekler veriyor. Bu kapsamda üreticilerimize arıcılık desteği altında 1 milyar lirayı aşkın destek vermiştir. İnşallah bu yıl üreticilerimize yine yüzde 100 artışla yine destek vereceğiz. Ağrı arıcılığına baktığımızda kovan başına bal verimi birçok ilimizden fazla olarak gözükmekte. Bizim bundan sonra Bakanlık olarak hedefimiz 9 milyona yaklaşan kovan sayısını arttırmadan sabit tutarak, kovan sayısını arttırmadan, kovan başı verimini arttırmayı hedefliyoruz. Bu yönde projeleri desteklemeye çalışıyoruz.?

Açılış konuşmaları sonrası festival gösterilerle devam etti. Bal üreticilerinin ödüllendirildiği törende Vali Koç ve protokol üreticilerin kurduğu bal stantlarını gezdi. (DHA)