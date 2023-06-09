Ağrı'da Eve Girmeye Çalışan Yılan Yakalandı

Ağrı'da bir eve girmeye çalışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Bahçede oturan vatandaşlar, yılanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

AĞRI'da bir eve girmeye çalışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda bahçede oturan vatandaşlar, eve girmek üzere olan 1 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Kendi imkanlarıyla eve girmesini önleyen yılanı bahçede kaybeden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçede gizlenen yılanı kısa sürede yakalayarak 5 litrelik plastik bidonun içine koydu. İtfaiye görevlileri, yılanı arazide doğal ortamına bıraktı. (DHA)