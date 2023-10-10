Haberler ›› Yaşam ›› Ağrı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Ağrı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kazım Karabekir Mahallesi'nde Erol Aydemir ve ailesinin yaşadığı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekiplerinin aileye destek vereceği öğrenildi.