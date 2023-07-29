Ağrı'da Aşure Günü Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde Belediye tarafından program düzenlendi. Programda aşure ikramı yapıldı ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ağrı'da Doğubayazıt Belediyesi, muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde program düzenledi.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Yıldız Acar, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile hazırlanan programda vatandaşlara aşure ikram edildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu. - AĞRI