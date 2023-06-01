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Ağrı'da arazide dolaşan 2 ayı kameraya yansıdı

Ağrı'da arazide dolaşan 2 ayı kameraya yansıdı

Yaşam Haberleri

Ağrı Dağı eteklerinde dolaşan bir vatandaş 2 ayı ile karşı karşıya geldi. Ağrı'da arazide dolaşan 2 ayı kameraya yansıdı

Ağrı'da arazide dolaşan 2 ayı kameraya yansıdı

AĞRI - Ağrı Dağı eteklerinde dolaşan bir vatandaş 2 ayı ile karşı karşıya geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Ağrı Dağı eteklerinde dolaşmaya çıktığı esnada arazide 2 ayı ile karşı karşıya geldi. Ayıların kendisini fark etmesi üzerine bağırıp onları korkutmaya çalışan vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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