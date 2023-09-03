Ağır hasarlı binanın yıkımı felakete yol açıyordu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı esnasında panik anları kameralara yansıdı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesinde depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen 9 katlı Hisar Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında bina çevresinde bulunan vatandaşlar, toz bulutu içerisinde kalmamak için panikle sağa sola kaçışırken, kontrollü yıkım felakete yol açıyordu. Yıkım sonrası binanın hemen ön kısmında yer alan köprülü kavşağın içerisinden geçen otomobiller kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bina çevresinde bulunan vatandaşlar, toz bulutu içerisinde kalmamak için sağa sola kaçıştı.

Yıkım yapılan binanın karşısında iş yerleri bulunan esnaf Halil Bertizlioğlu, "Kontrolsüz yıkımlar halen devam ediyor. Az önce yapılan yıkım esnasında yolu aşağı kısımdan kapatabilirlerdi, üst taraftan da kapatıp arka taraftan trafiği verebilirlerdi. Biraz önceki yıkım esnasında 5 tane aracımız birbirine giriyordu ve orada çocuklar vardı, onlar toz bulutunun içinden çıktı" dedi.

Aynı iş yerinde çalışan Burak Bertizlioğlu ise, "Ufak bir panik yaşadık kontrolsüz bir yıkı gerçekleşti burada. Çocuklar da hep orada oynuyor. Herhangi bir önlem de alınmadı. Daha kontrollü bir şekilde olmasını rica ediyoruz, tüm Kahramanmaraş'taki yıkımlar bu şekilde oluyor, çok kontrolsüz yıkımlar halen devam etmekte" diye konuştu.