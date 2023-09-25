Ağır Hasarlı Bina Yıkımında İş Makinesi Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da kontrollü yıkılan ağır hasarlı bir binanın yıkım sırasında iş makinesinin üstüne devrilmesi sonucu bir operatör hayatını kaybetti, 3 işçi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

1)AĞIR HASARLI BİNA YIKIM SIRASINDA İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; OPERATÖR ÖLDÜ, 3 YARALI

HATAY'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

3 İŞÇİ HAFİF YARALI KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesi bağlı Odabaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden ekskavatör operatörünün Berkay Ten olduğu belirlendi. Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

2 TEMMUZ GÜNÜ 'ENZAKDAYIM' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Olayda hayatını kaybeden ekskavatör operatörü Ten'in geçen 2 Temmuz günü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafının altına 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' yazılı not yazdığı görüldü.