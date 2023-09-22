Ağır hasarlı bina yıkımı sırasında araç trafiği oluştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında oluşan toz bulutu, kısa süreli araç trafiğine neden oldu. Yıkımın kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü, araç trafiği oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımında oluşan toz bulutu, araç trafiği oluşturdu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da ağır hasarlı olarak belirlenen binaların yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın yıkımı gerekli işlemleri yapıldıktan sonra sorumlu firma tarafından kontrollü bir şekilde yapıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Toz bulutu oluştuğu cadde de kısa süreli araç trafiği oluştu.

Polis ekipleri, uyarıda bulunarak ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.