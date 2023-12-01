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Ağır Hasarlı Bina Vatandaşları Tedirgin Ediyor

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Adıyaman'da ağır hasarlı bir bina çevresindeki diğer binalarda oturan vatandaşları korkutuyor. Vatandaşlar, binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.

Ağır hasarlı bina vatandaşları tedirgin ediyor

Adıyaman'da ağır hasarlı binanın çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar, korkudan evlerine giremiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar gören 5 katlı bina, çevrede bulunan hafif hasarlı binalarda oturan vatandaşları ve mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, binanın biran önce yıkılmasını istiyor.

6 Şubat depremlerinde Siteler Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi 2. Çevre Yolu'ndaki 5 katlı bina ağır hasar aldı. Yıkım kararı alınan ancak hala yıkılmayan bina, etrafında bulunan hafif hasarlı binalarda yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar, ana cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.

Ağır hasarlı bina yüzünden her gün korku yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, bina kolonlarında her geçen gün dökülmelerin daha fazla olduğunu ve bu yüzden evlerine giremediklerini vurguladılar. Vatandaşlar, yetkililerden binanın yıkımı için çalışma başlatılmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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