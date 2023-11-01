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Ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.

Ağır hasarlı bina saatler süren çalışma sonucu yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı.

Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı.

İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı.

5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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