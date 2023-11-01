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Ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.