Ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.
Ağır hasarlı bina saatler süren çalışma sonucu yıkıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.
Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı.
Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı.
İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı.
5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam