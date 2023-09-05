Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve kalbine dal parçası saplanan 69 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaçtan düştü, kalbine dal parçası saplanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İncir toplamak için çıktığı ağaçtan düştü, hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve kalbine dal parçası saplanan 69 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için ağaca çıkan Mustafa Uzunoğlu (69), dengesini kaybederek yere düştü. Kırılan dal parçası ise Uzunoğlu'nun kalbine saplandı. Sesi duyarak olay yerine giden Uzunoğlu'nun oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Uzunoğlu, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.