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Ağaçta sıkışan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir grup genç, ağaca sıkışan kedi için seferber oldu. Merkez Bağlar ilçesinde ağaca sıkışın yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Ağacın iki dalı arasına sıkışan kedi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ağaçta sıkışan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir grup genç, ağaca sıkışan kedi için seferber oldu.

Merkez Bağlar ilçesinde ağaca sıkışın yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Ağacın iki dalı arasına sıkışan kedi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yaşam

Diyarbakır Bağlar kedi Yaşam Haberler

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