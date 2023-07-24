Ağaçta sıkışan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Yaşam Haberleri
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir grup genç, ağaca sıkışan kedi için seferber oldu. Merkez Bağlar ilçesinde ağaca sıkışın yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Ağacın iki dalı arasına sıkışan kedi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Ağaçta sıkışan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir grup genç, ağaca sıkışan kedi için seferber oldu.
Merkez Bağlar ilçesinde ağaca sıkışın yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Ağacın iki dalı arasına sıkışan kedi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Yaşam