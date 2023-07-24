Ağaçta sıkışan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bir grup genç, ağaca sıkışan kedi için seferber oldu. Merkez Bağlar ilçesinde ağaca sıkışın yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Ağacın iki dalı arasına sıkışan kedi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.