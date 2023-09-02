Ağaçta oğul veren bal arılarını vatandaş topladı

ANTALYA - Antalya'da ağaçta oğul veren bal arıları, bir vatandaş tarafından poşete konularak kovana götürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde koloni halinde havada uçan bal arıları, refüj içindeki ağaca konarak oğul verdi. Arıcılıkla uğraşan bir vatandaş, ağaçtaki arıları kopardığı bir dalda topladıktan sonra çuvala koyarak kovana koymak üzere götürdü.

Sinan Güney isimli vatandaşın arıları elindeki dala toplaması sırasında başında ve yüzünde uçuşan arılar, çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Binlerce arının toplandığını gören vatandaşlar korku ve endişe ile arıların bulunduğu yerden uzaklaşırken, ağacın yakınında işyeri bulunan bir vatandaş, arıcılıkla uğraşan arkadaşını olay yerine çağırdı. Sinan Güney isimli şahıs, ilk olarak merdiven yardımıyla arıların oğul yaptığı yere ulaşırken, arıları elindeki poşetin içerisine aldı. Arıların bir bölümü poşete girerken büyük bölümü ise Sinan Güney'in başında ve çevresinde uçuşmaya devam etti. Ağaçtan çiçekli bir dal kıran Sinan Güney, bu dalda havada uçuşan arıların büyük bölümünü toplayıp çuvala koydu. Sinan Güney'in hiçbir koruyucu olmadan arı kolonisini çuvala koyması sırasında çevresinde binlerce bal arısının uçmasına aldırış etmemesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bu arıların aç kalması veya başka bir nedenle kovanını terk ettiğini belirten Sinan Güney, "Kovanda hastalık olması durumunda da kovanı terk ederler. Bunların anası çiftleşmemiş de olabilir. Çok zayıf görünüyorlar. Kışı çıkarıp çıkarmayacağını ana verdikten sonra anlayacağız" dedi. Arıları toplayıp çuvala koyan Güney, "Bunları kovana çırptıktan sonra diğer arılardan kapalı çıta vereceğiz. Şerbet vereceğiz. Anasına bakacağız, eğer anası çiftleşmemiş ise yeni çiftleşmiş, döllenmiş ana vereceğiz. Aksi taktirde yaşamaz" diye konuştu.