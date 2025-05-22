Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, çınar ağacında mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, yaklaşık 15 dakikada tamamlandı ve kedi doğal ortamına salındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi yoldan geçmekte olan bir elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından kurtardı.

Salihli'nin Keli Mahallesi Parkkent Sitesi Kelizafer Spor Parkı'nda bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Mahalle Muhtarı Alim Teker'e haber verdi. Teker'de o esnada yoldan geçmekte olan bir elektrik dağıtım şirketi ekiplerinden yardım istedi. Çınar ağacında mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekipleri tarafından sepetli vinç yardımıyla yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına salındı.

Haber : Emre SAÇLI / SALİHLİ, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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