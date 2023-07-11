Ağaçta mahsur kalan karga böyle kurtarıldı

Sosyal medya hesabından canlı yapıyordu karganın ağaçta mahsur kaldığını gördü

Yaklaşık 30 metrelik ağaca tırmanan yerel sanatçı Kahveci, uzun uğraşlar sonucu kargayı mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı

VAN Van'ın Özalp ilçesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken ağaçta mahsur kalan kargayı gören vatandaş, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kavak ağacına tırmanarak kargayı kurtardı.

Bursa'da ikamet eden ve davet üzerine hemşerilerinin düğünlerine gelen kaval ustası Nurettin Kahveci isimli yerel sanatçı, hemşerilerinin mahallesi olan Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi'ni takipçileri ile paylaşmak üzere sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sıra kavak ağacında mahsur kalan kargayı fark etti. Bunun üzerine duyarsız kalmayan Kahveci, ayağına dolanan misina ipiyle mahsur kalan kargayı kurtarmak için yaklaşık 30 metre yükseklikteki kavak ağacına tırmandı. Karganın mahsur kaldığı dala ulaşamayan Kahveci, dalı keserek kargayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Karga kurtarıldıktan sonra aksayarak yürümesi ve uçmamasından dolayı Kahveci ve yanındakiler kovaya su koyup karganın önüne getirdiler. Suyu gören karga, kana kana su içmesi Kahveci ve yanındakileri hem duygulandırdı, hem de yaşadığı durumu takipçilerine bildirdiler. Uzun süre su içen karga, kendine geldikten sonra bahçede yürümeye başladı. Kurtarma ve sonrasını canlı yayını kesmeden paylaşan Kahveci, takipçilerinden olumlu tepki aldı.