Ağaç Keserken Düşen Dalın Başına Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanda motorlu testere ile ağaç kesen Yaşar B. (58), devrilen ağaç dalının başına çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaşar B. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yaşar B., ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.