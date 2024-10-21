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Ağaç Keserken Düşen Dalın Başına Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Ağaç Keserken Düşen Dalın Başına Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç keserken devrilen dalın başına çarpması sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Yaşar B., hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın dalının başına çarpması ile ağır yaralanan Yaşar B. (58), hastanede ameliyata alındı.

Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanda motorlu testere ile ağaç kesen Yaşar B. (58), devrilen ağaç dalının başına çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaşar B. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yaşar B., ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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