Afyonkarahisar Şuhut'ta Arazi Yangını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazi yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Demirbel köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, köy sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarına traktörlerle destek verdi. - AFYONKARAHİSAR