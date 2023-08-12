Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi, bahçe evinde ölü bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibi olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimine götürüldü.