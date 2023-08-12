Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi ölü bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi, bahçe evinde ölü bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibi olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimine götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 54 yaşındaki kişi, bahçe evinde ölü bulundu.
Yeşilçiftlik beldesinde H.K'nin hareketsiz yattığını fark eden yakınları,durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekibi, H.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimine götürüldü.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Yaşam