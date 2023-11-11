Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında yangın çıktı
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Çay Mahallesi Kadınlar Pazarı Sokak'ta Hüseyin Şendur'a ait ayakkabıcı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.
Çay Mahallesi Kadınlar Pazarı Sokak'ta Hüseyin Şendur'a ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Yaşam