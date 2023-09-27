Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fay hattının üzerine yapılan binalar harabeye döndü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fay hattının üzerine yapılan binalar harabeye dönerken, afet bölgesini anımsatan görüntüler akıllara 'uslanılmıyor' söylemini getirdi. Yıkılmaya yüz tutan binalara belediyenin müdahale etmemesi ise bir başka düşündürücü konu oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan ve iki mahalleyi etkileyen yüzey kırıklarından dolayı bir çok ev kullanılamaz hale gelirken, mahallelerdeki mezarlar toprağa gömülüp, yollarda ise derin çatlaklar oluştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yıkıma uğrayan kentlerde ortaya çıkan görüntülerin bir benzer manzarası da hasarlı olmasına ve adeta harabeye dönmesine rağmen yıkılmayan binaların bulunduğu Bolvadin'de yaşanıyor. Şıhlar mahallesi ile merkeze bağlı Dipevler köyünde yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı. Toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu.

"Binaları harabeye dönen bölge halkı konuşmaya dahi çekiniyor"

Topraktaki yüzeysel kırıkları ve derin çatlakların 11 yıl önce başlamasına rağmen Bolvadin Belediyesi'nin aradan geçen zaman içerisinde bölgeyle ilgili imar planı değişikliği yapmaması ve yakın zamanlarda halen, bölgeye bina yapı ruhsatları vermesi ise bir başka düşündürücü konu. Afet bölgesini anımsatan bölgedeki binalarda yıkım yapılmazken, binaların adeta kendi kendine çökmeleri bekleniyor.

Bölge sakinleri ise daha önceden gündeme gelen binalarla ilgili bazı belediye başta olmak üzere kamu kurumlarından kendilerine olayla ilgili yapılan baskı sonucu konuşmaya çekiniyor.

"Yılda 8-9 metre devam eden bir deformasyon"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise telefon ile ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada zonların (yüzey kırıklarının) 5 metreden başlayarak yer yer 20 metreye kadar ulaştığını ve bununda haritalandığını kaydetti. Prof. Özkaymak, "Bölgede bir kırık ve deformasyon var. Onun üzerine bina yapılması doğru değil ve üzerinde bina olması da doğru değil çünkü bu devam eden bir deformasyon, yılda 8-9 metre devam eden bir deformasyon. Valilik bununla ilgili harekete geçti ve o zonu yapılaşmaya kapatıyorlar. Bölgeyle ilgili Bolvadin Belediyesi Meclisi kararı ile bölgenin imar planı güncellenecek, amaç o zonun üzerine bina yapılmasını engellemek" diye konuştu.

Öte yandan, diken üstünde yaşayan bölge sakinleri duruma bir çare bulunmasını bekliyor. - AFYONKARAHİSAR