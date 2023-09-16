Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı oteller özel iki kişilik helikopterin düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Helikopterin inişini çekmek isteyen bir vatandaş ise düşme anını an ve an kaydetti.

Afyonkarahisar'daki helikopterin düşme anı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı oteller özel iki kişilik helikopterin düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde termal bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otel bahçesine inmek isteyen iki kişilik özel helikopter pilotunun hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ağaçlara takılarak düştü. Helikopterin inişini çekmek isteyen bir vatandaş ise düşme anını an ve an kaydetti.