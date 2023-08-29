Afyonkarahisar'da Zehirli Örümcek Bulundu

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, tarlasında dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türü örümcek buldu. Örümceğin fotoğrafını çeken vatandaş, internetten yaptığı araştırmada büyük bir şok yaşadı.

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, tarlasında dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türü örümcek buldu.

Emirdağ ilçesinde yaşayan Bekir Sıttık Sağlam isimli vatandaş, mısır ve yonca ekili tarlasında gezerken ağ kurmuş bir örümcekle karşılaştı. Ardından örümceğin fotoğrafını çeken Sağlam, internetten yaptığı araştırmada büyük bir şok yaşadı. Örümceğin argiope lobata türü yani dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu fark eden Sağlam sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yonca tarlasında gezerken bu örümcek ile karşılaştım ve ilk başta biraz irkildim. Daha sonra mısır tarlasında da aynı örümceği gördüm. Haberlerde de görmüştüm ve internetten araştırdığım zehirli olduğunu fark ettim. Şuanda da tarlaya girmeye korkar oldum" dedi. - AFYONKARAHİSAR