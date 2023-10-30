Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı
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Yaşam Haberleri
Afyonkarahisar'da N.Y idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve otobüsteki 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
N.Y idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesi yakınlarında yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otobüsteki H.E, S.L.D, B.Ö, C.B, H.E ve İ.Y yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam