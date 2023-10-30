Haberler ›› Yaşam ›› Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da N.Y idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve otobüsteki 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.