Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kaza yaptı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Tepecik mahallesinde meydana geld. Edinilen bilgilere göre, N.Y., kontrolündeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü N.Y., ve otobüste yolculuk yapan H.E., S.L.D., B.Ö., C.B., H.E., İ.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR