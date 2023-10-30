Afyonkarahisar'da yaşayan ikizler Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Afyonkarahisar'da yaşayan ve ailelerinin Vali Gökmen Çiçek'in ismini ve soy ismini verdiği ikizler 'Gökmen' ve 'Çiçek', Kayseri'de Vali Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çiçek, kendisini ziyaret eden ikiz kardeşlerle ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan ve ailelerinin Vali Gökmen Çiçek'in ismini ve soy ismini verdiği ikizler 'Gökmen' ve 'Çiçek', Kayseri'de Vali Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in isminin ve soy isminin verildiği ikiz kardeşler Gökmen ve Çiçek, ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gelerek Vali Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çiçek, kendisini ziyaret eden ikiz kardeşlerle ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ