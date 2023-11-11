Afyonkarahisar'da tren kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Yaşam Haberleri
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yük treninin çarptığı traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Dinar ilçesi Sütlaç Köyü'nde meydana geldi. İzmir'e giden yük treni hemzemin geçitte 03 FZ 239 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön tekerleri trenin altında kaldı. Sürüklenerek devrilen traktörde Ümit Can Özgen (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Özgen'in arkadaşı Ramazan Öztürk ise yaralandı. Sağlık ekipleri Ramazan Öztürk'ü, Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Dinar Kaymakamı Kemal Duru olay yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. Kazayı duyan Özgen'in yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. (DHA)