Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 132 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 2 bin 724 araç kontrol edilip, 132 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 2 bin 724 araç kontrol edilip, 132 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik trafik güvenliğinin sağlanması için denetim yapıldı. Denetimde 2 bin 724 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 78 sürücüye hız sınırını aşmak, 8 sürücüye hatalı araç park etmek, 16 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 28 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama olmak üzere toplamda 132 sürücüye cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR