Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklette 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir tır çarpıştı. Kazada, motosikletli ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.