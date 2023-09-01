Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklette 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir tır çarpıştı. Kazada, motosikletli ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
M.U. (43) idaresindeki 03 ACV 875 plakalı motosiklet, Gazlıgöl beldesinde M.A'nın kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada, motosikletli ve aracın arkasındaki E.U. (27) ile M.U. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam