Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada tır ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afyonkarahisar'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Emirdağ ilçesi Kılıçlar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Y.Z. idaresindeki 36 AAP 035 plakalı tır ile tali yoldan ana yola çıkan tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde tır ile motosikletin çarpıştığı ardından motosikletin sürüklendiği anlar yer aldı. (DHA)