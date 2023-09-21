Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Otomobildeki Sürücü Şans Eseri Hafif Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Sürücü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolu Belediye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

M.K.A., idaresindeki 80 ABZ 509 plakalı tır kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü L.K., yönetimindeki 03 EA 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü L.K., ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR