Afyonkarahisar'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Olay yerine ambulans ve cenaze nakil aracı sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 UY 394 plakalı tır sürücüsü M.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan tır şarampole devrildi. M.G, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve cenaze nakil aracı geldi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR