Afyonkarahisar'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Afyonkarahisar'da bir tır, kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı ve kaza sonucunda tırın kupası parçalandı. Şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarparak yıkan ve kupası parçalanan tırın sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G., idaresindeki 42 ACR 708 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrula tır ardından yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak, direği devirdi. Kazada kupası parçalanan tırda şans eseri sürücü olayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, devrilen elektrik direğinden dolayı bölgede yaklaşık yarım saat elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR