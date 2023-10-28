Afyonkarahisar'da Tarım Aracı Tren Kazasında Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı "pat pat" şeklinde isimlendirilen tarım aracı sürücüsü, hayatını kaybetti.
İhsaniye ilçesinde K.K.K. (24) idaresindeki tescilsiz tarım aracına, Akören Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Eskişehir'den Denizli istikametine giden yolcu treni çarptı.
Tarım aracı sürücüsü K.K.K, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşam