Afyonkarahisar'da takla atan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

K.C. idaresindeki 03 UK 424 plakalı kamyonet, Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyü yakınlarında takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.