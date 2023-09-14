Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Osmanköyü yakınlarında meydana gelen kazada, kereste yüklü tır şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sürücünün cesedi çıkarıldı ve morga kaldırıldı. Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kereste yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu Osmanköyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. (54) idaresindeki 32 ACL 069 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada devrilen tırın dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu H.K'nin cesedini çıkardı. H.K'nin cenazesi ardından yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR