Afyonkarahisar'da sağanak yağış etkili oluyor
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Yaşam Haberleri
Afyonkarahisar kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte yavaş seyrediyor. Trafik ekipleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, sağanak nedeniyle trafikte yavaş seyrediyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Yaşam