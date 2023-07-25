Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından çocuğun cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

K.Y, (33) idaresindeki 03 BA 559 plakalı otomobil, 20 Temmuz'da Karacaahmet köyünde bisikletli K.Y.Y, (8) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Isparta'daki hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından K.Y.Y'nin cenazesinin köy mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam

Karacaahmet Karahisar Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title