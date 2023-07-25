Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından çocuğun cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
K.Y, (33) idaresindeki 03 BA 559 plakalı otomobil, 20 Temmuz'da Karacaahmet köyünde bisikletli K.Y.Y, (8) çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Isparta'daki hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından K.Y.Y'nin cenazesinin köy mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam