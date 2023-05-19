Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Z.F.K. (42) idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü ile otomobildeki Z.D.Ç, (53) D.K. (13) ile S.K. (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Z.F.K. (42) idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Z.D.Ç, (53) D.K. (13) ile S.K. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.