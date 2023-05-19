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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Z.F.K. (42) idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü ile otomobildeki Z.D.Ç, (53) D.K. (13) ile S.K. (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Z.F.K. (42) idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobildeki Z.D.Ç, (53) D.K. (13) ile S.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Yaşam

Devlet Hastanesi Karahisar Kütahya Yaşam Haberler

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