Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Otomobilin önünde seyreden bir başka otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü girişinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin önünde seyreden bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç., yönetimindeki 34 RV 1147 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Ş.M.O., yönetimindeki 34 TE 4129 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada C.S. ve İ.O., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Karahisar Susuz Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title